890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя" 12
Сегодня 12:58
Автоинспекторы Петрозаводска поймали более 20 велосипедистов-нарушителей 2
Сегодня 09:58
Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:39
Посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима" 13
Сегодня 09:06
Цены на билеты на поезд "Карелия" после карантинных ограничений выросли в четыре раза 11
Сегодня 15:16

Жителям Карелии расскажут, как подготовить документы к пенсии

Новости. Общество
18:20, 22 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Для жителей республики проведут "горячую линию", сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.

Во вторник, 23 июня, в отделении Пенсионного фонда состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии.

На вопросы жителей республики ответит начальник группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц Татьяна Юрьевна Гуменюк.

Звоните с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

Ранее ПФР Карелии попросил не откладывать в долгий ящик подачу заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»