Жителям Карелии расскажут, как подготовить документы к пенсии

Для жителей республики проведут "горячую линию", сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.

Во вторник, 23 июня, в отделении Пенсионного фонда состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии.

На вопросы жителей республики ответит начальник группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц Татьяна Юрьевна Гуменюк.

Звоните с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

Ранее ПФР Карелии попросил не откладывать в долгий ящик подачу заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет.