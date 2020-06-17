890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Все медицинское оборудование в Карелии активно задействуется" 7
17.06.2020 17:33
Появились подробности пожара, который произошел утром в Петрозаводске 1
Сегодня 12:02
Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Сегодня 08:45
Камеры сняли, как пьяный гонщик в Карелии перевернулся на иномарке (ВИДЕО) 1
17.06.2020 17:21
Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности 5
Сегодня 06:40

ПФР Карелии просит не откладывать в долгий ящик подачу заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет

Новости. Общество
13:39, 18 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Более 65,5 тыс. карельских семей уже обратились за выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

На сегодняшний день 65552 карельских семьи уже обратились за выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В общей сложности заявления поданы в отношении 86803 детей. Это составляет порядка 88% от всех потенциальных получателей выплаты. Абсолютное большинство заявлений уже одобрено, выплаты начались 1 июня.

Напомним, что выплата установлена в соответствии с Указом президента РФ в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, и она предоставляется единовременно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Отделение ПФР по Республике Карелия призывает граждан не откладывать обращение за выплатой в долгий ящик и подать заявление в ближайшее время.

Подать заявление можно на портале госуслуг, либо в клиентских службах Пенсионного фонда или МФЦ с предварительной записью по телефону.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут обратиться за выплатой. В этом случае заявление нужно подать лично в клиентской службе ПФР.

Условием для получения выплаты является возраст ребенка, российское гражданство и проживание на территории РФ, отсутствие факта лишения родительских прав.

Подробнее о выплате – на сайте ПФР www.pfrf.ru

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 5
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»