ПФР Карелии просит не откладывать в долгий ящик подачу заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет

Более 65,5 тыс. карельских семей уже обратились за выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

На сегодняшний день 65552 карельских семьи уже обратились за выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В общей сложности заявления поданы в отношении 86803 детей. Это составляет порядка 88% от всех потенциальных получателей выплаты. Абсолютное большинство заявлений уже одобрено, выплаты начались 1 июня.

Напомним, что выплата установлена в соответствии с Указом президента РФ в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, и она предоставляется единовременно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Отделение ПФР по Республике Карелия призывает граждан не откладывать обращение за выплатой в долгий ящик и подать заявление в ближайшее время.

Подать заявление можно на портале госуслуг, либо в клиентских службах Пенсионного фонда или МФЦ с предварительной записью по телефону.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут обратиться за выплатой. В этом случае заявление нужно подать лично в клиентской службе ПФР.

Условием для получения выплаты является возраст ребенка, российское гражданство и проживание на территории РФ, отсутствие факта лишения родительских прав.

Подробнее о выплате – на сайте ПФР www.pfrf.ru