Жителям Карелии расскажут, какие документы готовить к пенсии

Пенсионный фонд Карелии проведет во вторник горячую линию для будущих пенсионеров.

Во вторник, 9 ноября, в Отделении ПФР по Республике Карелия состоится горячая линия, посвященная вопросам предварительной подготовки документов к пенсии, сообщили в ведомстве.

По телефону на вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит заместитель начальника Управления установления пенсий — Наталья Владимировна Смирнова. Звонки будут приниматься 9 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: +7 8142 79-59-14.