Жителям Карелии расскажут, как выйти на досрочную пенсию

В Отделении Социального фонда Карелии 21 марта проведут горячую линию по этому вопросу.

Как сообщили в отделении Социального фонда по Республике Карелии, во вторник, 21 марта, будет проведена горячая линия, посвященная вопросам досрочного назначения страховой пенсии.

Северяне имеют право на досрочную страховую пенсию при 20-летнем стаже работы в местности, приравненной к Крайнему Северу или 15-летнего стажа работы на Крайнем Севере и 20 лет (для женщин) или 25 лет (для мужчин) страхового стажа.

Кроме того, на назначение досрочной пенсии влияет работа в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, а также медицинские и педагогические работники, артисты и ряд других категорий.

Получить консультации о досрочном выходе на страховую пенсию по старости можно будет 21 марта по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11.00 до 13.00.