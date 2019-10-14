Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Отделение Пенсионного фонда завтра проведет "горячую" линию по вопросам назначения и перерасчета пенсии.

Во вторник, 15 октября, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Юлия Костина ответит на вопросы жителей республики и представителей работодателей.

"Звоните 15 октября с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00", - сообщается в паблике "Пенсионный фонд РФ Республики Карелия".