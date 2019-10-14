Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Новости по теме
Загрузка...
Отделение Пенсионного фонда завтра проведет "горячую" линию по вопросам назначения и перерасчета пенсии.
Во вторник, 15 октября, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Юлия Костина ответит на вопросы жителей республики и представителей работодателей.
"Звоните 15 октября с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00", - сообщается в паблике "Пенсионный фонд РФ Республики Карелия".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 17:06
Обществоведение
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
10.10.2019 00:18
09.10.2019 16:57
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
11.10.2019 12:30
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии