Жителям Карелии расскажут о подготовке документов к пенсии

"Горячая линия" пройдет в Пенсионном фонде 5 ноября, сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.

Во вторник, 5 ноября, в отделении Пенсионного фонда Карелии состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, когда начинать подготовку документов к пенсии, с чего ее начинать и куда обращаться, ответит руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц Татьяна Гуменюк.

Звоните 5 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске:(814-2) 79-55-00.