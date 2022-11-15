Жителям Карелии, снявшим 5 тысяч с карты земляка, грозит 6 лет лишения свободы

Преступной паре, орудовавшей в Пряжинском районе, вынесено обвинительное заключение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей поселка Чална, подозреваемых в краже с банковского счета.

Согласно материалам дела, 21 июня мужчина и женщина зашли в гости к своему знакомому. Все вместе они выпивали, а затем пара решила обокрасть хозяина дома.

Дождавшись, когда мужчина уснет, обвиняемые взяли его мобильный телефон и перевели на счет одного из своих родственников 5 тысяч рублей.

Проснувшись на следующий день, потерпевший обнаружил нехватку денег и обратился в полицию.

Теперь фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.