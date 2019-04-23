Жителям Карелии в возрасте "60+" помогут оформить загранпаспорт

Возрастным посетителям подразделения миграции помогут оформить загранпаспорта, сообщается на сайте МВД Карелии.

Управление по вопросам миграции МВД Карелии проводит в среду, 24 апреля, с 14 до 16 часов традиционную акцию под названием "60+…". Для лиц, достигших преклонного возраста, желающих оформить заграничные паспорта, будет организован прием в Петрозаводске по адресу: проспект Александра Невского, д.17, кабинете № 4 (1 этаж).

Перечень необходимых документов:

- Заполненная анкета-заявление (для получения паспорта нового поколения – 1 экз., для получения паспорта старого образца – 2 экз.);

- Паспорт гражданина РФ;

- Реквизиты документа об оплате госпошлины в размере 5000 рублей (за паспорт нового поколения на 10 лет) или 2000 рублей (за паспорт старого образца на 5 лет);

- Заграничный паспорт, выданный ранее (если имеется и срок его действия не истек).

Специалисты напоминают, что фотографирование на заграничный паспорт нового поколения осуществляется непосредственно во время приёма документов.

Для оформления паспорта старого образца необходимо принести 3 фото.

Пожилым людям, которым затруднительно заполнить заявление, будет оказана помощь сотрудниками подразделения миграции.

Подробно ознакомиться с перечнем документов, образцами заполнения бланков, а также скачать бланки для заполнения вы можете на сайте: 10.мвд.рф. в разделе "Государственные услуги".