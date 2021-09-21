Жителям Олонца будут делать прививки от гриппа на центральной площади

Вакцинацию взрослого населения от гриппа в районном центре Карелии решили провести на центральной площади.

Объявление от кабинета вакцинации Олонецкой поликлиники появилось в группе Подслушано в Олонце.

В нем сообщается, что 29 сентяря (в среду) с 10.00 до 13.00. на городской площади будет проходить вакцинация взрослого населения от гриппа.

Желающие привиться смогут это сделать бесплатно.

Напомним, что передвижной медицинский пункт будет работать и в центре Петрозаводска. Прививку против гриппа можно будет сделать 18 и 19 октября у Медицинского института ПетрГУ на улице Красноармейской, 31.