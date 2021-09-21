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Жителям Олонца будут делать прививки от гриппа на центральной площади

Новости. Общество
08:05, 29 Сентября 2021
фото: © Правительство РК

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Вакцинацию взрослого населения от гриппа в районном центре Карелии решили провести на центральной площади.

Объявление от кабинета вакцинации Олонецкой поликлиники появилось в группе Подслушано в Олонце.

В нем сообщается, что 29 сентяря (в среду) с 10.00 до 13.00. на городской площади будет проходить вакцинация взрослого населения от гриппа. 

Желающие привиться смогут это сделать бесплатно.

Напомним, что передвижной медицинский пункт будет работать и в центре Петрозаводска. Прививку против гриппа можно будет сделать 18 и 19 октября у Медицинского института ПетрГУ на улице Красноармейской, 31.

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Комментарии

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Сергеич
2021-09-29 08:58:44
На центральной площади вообще-то лучше розгами драть. Да и полезнее для умственного здоровья...
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