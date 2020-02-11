Жителям отдаленных деревень Карелии предложат заказывать продукты у соседей

Министерство экономического развития Карелии подготовило предложения, как обеспечить продуктами питания жителей отдаленных населенных пунктов республики, где нет торговых точек.

Об этом рассказал на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку и.о. министра Олег Ермолаев.

По его словам, торговля в отдаленных поселках и деревнях не выгодна предпринимателям, поэтому Минэк предлагает другие варианты.

В частности, планируется организовать доставку продуктов питания из магазинов, которые работают в более крупных соседних поселках. По словам Ермолаева, местные жители смогут заказывать нужные им продукты в других населенных пунктах.

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