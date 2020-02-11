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Жителям отдаленных деревень Карелии предложат заказывать продукты у соседей

Новости. Общество
10:42, 12 Февраля 2020
фото: © ТАСС/Личный архив семьи Бушеневых
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Министерство экономического развития Карелии подготовило предложения, как обеспечить продуктами питания жителей отдаленных населенных пунктов республики, где нет торговых точек.

Об этом рассказал на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку и.о. министра Олег Ермолаев.

По его словам, торговля в отдаленных поселках и деревнях не выгодна предпринимателям, поэтому Минэк предлагает другие варианты.

В частности, планируется организовать доставку продуктов питания из магазинов, которые работают в более крупных соседних поселках. По словам Ермолаева, местные жители смогут заказывать нужные им продукты в других населенных пунктах.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Халявщики забыли как печь хлеб и доить коров. Горазды только песни петь в национальных костюмах.
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