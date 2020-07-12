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Жителям Петрозаводска покажут "100 чудес света"

Новости. Культура
17:20, 13 Июля 2020
фото: © "Городской Выставочный Зал"
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В Городском выставочном зале столицы Карелии представят работы участников международного фотофестиваля "100 чудес света".

Новая выставка включает уже шестую коллекцию ежегодного проекта петербургского "Арт-центра", который начался с сотрудничества с National Geographic. Теперь он разросся до международного фотофестиваля, на котором отбирают сотню лучших работ из более чем миллиона снимков, сообщает администрация Петрозаводска.

"100 чудес света" – это 100 фотографий, красивых и пугающих, смешных и серьезных, таких разных, объединенных одной идеей: весь мир – это чудо, стоит только открыть глаза и посмотреть вокруг, – отмечают организаторы. – Лучшие фотографы планеты проводят месяцы в экспедициях, используют невероятно сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими".

Петрозаводчане смогут увидеть выставку с 15 июля до 6 сентября.

В мэрии напомнили, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией посещение с проведением экскурсий допустимо по предварительной заявке для индивидуальных посетителей и групп до десяти человек. На входе производится замер температуры тела бесконтактным способом. Доступ посетителей разрешен только в защитных масках.

Ранее сообщалось, в Музее Карельского фронта в Беломорске идет монтаж экспозиции.

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