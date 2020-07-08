В Музее Карельского фронта в Беломорске идет монтаж экспозиции (ФОТО)

Торжественное открытие музея запланировано на 30 сентября, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Вышедшие на финальную стадию работы 8 июля проверил глава Карелии.

В ходе рабочей поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков осмотрел Музей Карельского фронта, где завершается масштабная реконструкция, начатая в октябре 2019 года.





Одновременно со строительными и ремонтными работами создается музейная экспозиция, завозится оборудование для монтажа витрин. Сейчас прямо на месте изготавливаются инсталляции.



"Здесь анфиладная система. Вся экспозиция изготовлена по географическому принципу − от Ленинграда до полуострова Рыбачий Мурманской области. Будут представлены все воинские соединения, тыл, концлагеря, основные моменты истории Карельского фронта и, конечно же, зал Победы, – рассказал заместитель председателя Фонда "Эстафета поколений" Илья Герасев.





Именно эта общественная организация занималась разработкой концепции музея.



В зале "Мурманское направление" поставлены фрагмент стены барака для узников концлагеря и фрагмент сруба землянки горных егерей, ведутся работы в зале "Олонецкое направление".



Как сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен, после 25 июля в музее будет установлено мультимедийное оборудование, появится свой кинотеатр.



Новый музей создается по поручению президента России Владимира Путина и в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия под руководством Николая Патрушева.





"Средства на реконструкцию штаба Карельского фронта заложены в федеральной целевой программе по развитию Карелии – около 240 миллионов. На подготовку самой экспозиции 28 миллионов выделило Министерство культуры РФ. Выделялись средства и из бюджета республики – 5 миллионов на закупку предметов", − отметил Алексей Лесонен.



Музей будет действовать в историческом здании, где в годы войны находился Штаб Карельского фронта в Беломорске. В девяти музейных залах разместятся артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы. Будет воссоздан кабинет командующего Карельским фронтом.





Предметы в коллекцию будущего музея поступают из многих источников: фонды Национального музея Карелии, находки поисковиков, частные собрания. На площадке перед музеем поставят пушки, минометы, зенитные установки, предоставленные министерством обороны России.



Штат создающегося музея укомплектован, в нем будут работать 12 специалистов.



Торжественное открытие Музея Карельского фронта в Беломорске планируется 30 сентября – в день освобождения Карелии от фашистской оккупации.





Рядом с Музеем Карельского фронта предлагается обустроить другой туристический объект – павильоны для создания мастерских золотного шитья, традиционного поморского ремесла. Проект по возведению павильонов готова поддержать АФК "Система".



Также глава республики дал поручение привести в порядок прилегающую территорию и помещения военных бункеров − для показа посетителям музея.