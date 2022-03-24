Жителям Петрозаводска предлагают бесплатно проверить точность своего бытового тонометра

Специалисты регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний проведут в столице Карелии акцию «Будь уверен! Будь здоров!»

С 6 по 8 апреля жители карельской столицы в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» смогут бесплатно проверить точность своего тонометра. Мероприятие проводит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, а также подведомственные организации. В Петрозаводске акцию проведут специалисты «Карельского ЦСМ», сообщили в мэрии города.

Организаторы мероприятия убеждены, что граждане должны осознавать важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. За время проведения акции – с 2018 года – более 16 тысяч человек смогли проверить свои тонометры. 10% из них оказались непригодными для эксплуатации.

Проверить свои приборы для измерения артериального давления жители Петрозаводска могут 6, 7 и 8 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу улица Володарского, 5.