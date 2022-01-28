Жителям Петрозаводска предлагают пройти 6 километров за 600 рублей

Открыта регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи», сообщают в администрации Петрозаводска.

12 февраля на Онежской набережной Петрозаводска пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи». В этом году он будет организован в пятый раз. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

«К участию в спортивном мероприятии приглашают всех поклонников активного образа жизни. Марш здоровья в один километр смогут пройти скандиходы любого уровня подготовки. Возрастные ограничения — 4+. Более опытным участникам предложена дистанция в шесть километров», — говорится в сообщении.

На сайте организаторов указано, что километровый маршрут можно пройти бесплатно. За право ходьбы на шестикилометровой дистанции необходимо заплатить 600 рублей.