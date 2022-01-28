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Жителям Петрозаводска предлагают пройти 6 километров за 600 рублей

Новости. Спорт
18:00, 28 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Открыта регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи», сообщают в администрации Петрозаводска.

12 февраля на Онежской набережной Петрозаводска пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи». В этом году он будет организован в пятый раз. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

«К участию в спортивном мероприятии приглашают всех поклонников активного образа жизни. Марш здоровья в один километр смогут пройти скандиходы любого уровня подготовки. Возрастные ограничения — 4+. Более опытным участникам предложена дистанция в шесть километров», — говорится в сообщении.

На сайте организаторов указано, что километровый маршрут можно пройти бесплатно. За право ходьбы на шестикилометровой дистанции необходимо заплатить 600 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-28 19:38:15
Чего название не на русском языке?
EventVK
2022-01-28 18:33:03
А километр за тыщу, оптом дешевле :)
Саныч
2022-01-28 18:13:07
Обращайтесь ко мне. Я разрешу за 400 руб. пройти. Круглосуточно.
Экспeрд
2022-01-28 18:08:08
С фига ли километровый бесплатно ?
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