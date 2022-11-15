Жителям Петрозаводска приятнее делать подарки, чем получать

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что петрозаводчане любят больше — дарить или получать подарки

В преддверии Нового года SuperJob провел опрос среди экономически активных жителей столицы Карелии. Он показал, что большинству петрозаводчан в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (56%). Среди оставшихся лидируют дарители: 25% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, 13% больше нравится принимать презенты, 6% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующим: «Приятно дарить радость и испытывать ее самой». Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (33 и 21% соответственно): «Мне нравится дарить подарки, когда я вижу счастливые глаза тех, кому я сделал подарок. Если ещё и угадал с ним — просто бесценно».

Чем старше респонденты, и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать. Среди горожан, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.

Ранее жителей Петрозаводска просили помочь собрать рождественские подарки для одиноких пенсионеров.