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Жителям России придется носить маски до лета, считают эксперты

Новости. Общество
20:40, 07 Февраля 2021
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок.

Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается, что позволяет говорить о том, что к концу весны масочный режим будет снят. О том, в какие сроки будет возможна отмена ограничений, рассказали РБК ученые.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение целого ряда факторов, в числе которых - наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет", - рассказала она РБК.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК назвал ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой и отметил, что в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. «Что касается традиционного сезона ОРВИ в России в феврале-марте, то я не думаю, что из-за него возможна серьезная вспышка. Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо», - пояснил он. "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры", - полагает Аграновский.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что отмена масочного режима может наступить еще раньше.

"Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть, мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», - считает он. Летом, уверен он, маски россиянам носить не придется, однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями. «Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска - надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель - коллективный иммунитет более 70% по антителам", - говорит Болибок.

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