Жителям Войницы устраивают праздник с угощениями из форели

Противники открытия вблизи старинной карельской деревни форелевой фермы собираются бойкотировать увеселительное мероприятие.

Накануне особо почитаемого в старинной карельской деревне Войница Дня святых мучеников Маккавеев муниципальные власти решили устроить в деревне праздник "Марья-Маковей". Местом проведения его выбрана площадка возле местного магазина, где организаторы праздника собрались развернуть торговые ряды.

Как стало известно "Столице на Онего", деревенских жителей обещают угостить шашлыком и жареной форелью от одной из частных компаний, занимающихся товарным рыбоводством на севере Карелии. Однако многие из жителей Войницы, выступающие против открытия вблизи деревни форелевой фермы, увидели в этом попытку оказания влияния на настроения местного населения. Самые активные противники открытия форелеводческого хозяйства намерены бойкотировать увеселительное мероприятие.

К тому же, в сам День святых мучеников Маккавеев - 14 августа - в Войнице пройдет праздник у деревенской часовни с традиционными пирогами и чаепитием.