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Жителю города горняков отказали в кредите на гаджет, и он пошел на преступление

Новости. Криминал
10:02, 20 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Костомукше 19-летний юноша украл гаджет стоимостью 26 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Костомукши поступило заявление о краже от представителя одного из магазинов сотовой связи. Днем из торгового зала молодой человек похитил дорогой телефон. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 19-летнего жителя города. Он пояснил, что пришел в салон, чтобы оформить гаджет в кредит. В выдаче заемных средств ему отказали. А когда продавец отвлекся, костомукшанин похитил гаджет и покинул помещение. Молодой человек пользовался телефоном до прихода полицейских. Сотрудники уголовного розыска изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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