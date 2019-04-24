Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за экстремизм в соцсетях

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело в отношении жителя Карелии, сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ, либо в интернете".

Преступление инкриминируется жителю Карелии, который разместил у себя на странице в одной из социальных сетей материалы, в том числе видеоролики, призывающие к экстремистской деятельности.

Наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.