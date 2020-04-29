Жителю Карелии грозит административный арест за пьяное вождение

Нарушителя остановили 29 апреля в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Пиндуши сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 27-летнего мужчину (житель Пудожа), который находился в состоянии опьянения.



Кроме всего, нарушитель не имеет водительских прав.



За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.