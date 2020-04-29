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Жителю Карелии грозит административный арест за пьяное вождение

Новости. Общество
08:20, 30 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя остановили 29 апреля в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Пиндуши сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 27-летнего мужчину (житель Пудожа), который находился в состоянии опьянения.

Кроме всего, нарушитель не имеет водительских прав.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.

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