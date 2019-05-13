Жителю Карелии грозит срок за собранный из разных деталей автомобиль

В Кемском районе возбуждено уголовное дело по факту уничтожения идентификационного номера кузова автомобиля, сообщает МВД Карелии.

При проверке автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили, что отсутствует идентификационный номер кузова. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что заводская маркировка автомобиля была удалена.

Выяснилось, что 29-летний житель Кемского района собрал автомобиль из нескольких транспортных средств. Он знал, что в документах указываются номера частей и агрегатов. Также понимал, что при отсутствии соответствующих документов на детали, установленные с других автомобилей, транспортному средству откажут в регистрации. Мужчина посчитал лучшим решением проблемы удаление заводского номера.

По факту уничтожения номера кузова транспортного средства в целях его эксплуатации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершение данного деяния - лишение свободы сроком до 2 лет.