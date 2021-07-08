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Жителю Карелии, которому срочно потребовались алкоголь и сигареты, пришлось обокрасть приятеля

Новости. Криминал
14:35, 09 Июля 2021
фото: © pixabay.com/

Полицейские вывели на чистую воду ранее судимого жителя Прионежского района, который обокрал своего приятеля, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Прионежского района.

Потерпевший — 39-летний житель района. В конце июня он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже более чем 10 тысяч рублей, которые хранил дома. То, что из тумбочки пропали деньги, заявитель заметил, когда собрался в магазин за продуктами. Мужчина не знал, кого подозревать, однако сообщил стражам порядка, что утром перед выездом на работу к нему заходил приятель. Недолго пообщавшись, мужчины разошлись по своим делам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен тот самый гость, о котором упоминал потерпевший.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что ему срочно понадобились деньги на покупку сигарет и спиртного. Взять взаймы у знакомых не получилось. Тогда мужчина решил действовать незаконным путём. Вспомнив, что приятель ушёл на работу, рецидивист, по версии следствия, проник на чужой участок, в сарае взял лом, которым сорвал навесной замок, после чего забрался в дом и взял деньги. Затем, скрыв следы преступления, отправился тратить награбленное.

Фигурант уголовного дела обязался возместить причинённый материальный ущерб.

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