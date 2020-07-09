Жителю Карелии придется заплатить 100 тысяч рублей за смс с угрозой убить полицейского

Мужчина оштрафован за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщается на сайте Пряжинского районного суда.

По материалам уголовного дела в октябре 2019 года на берегу озера в Лоухском районе была задержана компания молодых людей, которые незаконно ловили рыбу. У них были изъяты 39 рыболовецких сетей и улов - более 350 экземпляров различных видов рыб. Мужчин пригласили явиться для дачи объяснений. Обвиняемый в назначенное время не появился, на телефонные звонки не отвечал. А через какое-то время он направил на номер телефона полицейского смс-сообщение, содержащее угрозу физической расправы: жестоким избиением или убийством.

Браконьер вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. По результатам рассмотрения уголовного дела его приговорили к штрафу в размере 100 000 рублей.

Приговор Пряжинского суда был обжалован в части размера назначенного штрафа в связи со сложным материальным положением осужденного.

Верховный суд Карелия оставил приговор без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения, пишут на сайте районного суда.

Ранее петрозаводчанин запугал пожилую маму угрозами убийства.