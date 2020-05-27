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Петрозаводчанин запугал пожилую маму угрозами об убийстве

Новости. Происшествия
11:20, 28 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали петрозаводчанина, угрожавшего физической расправой своей матери, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 26 мая в Петрозаводске 81-летняя жительница одного из домов по улице Луначарского, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвала на помощь сотрудников вневедомственной охраны. 

Выяснилось, что 54-летний сын грозился убить мать.

Росгвардейцы задержали агрессивного сына. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее бывший муж-тиран грозился избить петрозаводчанку.

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