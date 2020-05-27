Петрозаводчанин запугал пожилую маму угрозами об убийстве

Сотрудники вневедомственной охраны задержали петрозаводчанина, угрожавшего физической расправой своей матери, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером 26 мая в Петрозаводске 81-летняя жительница одного из домов по улице Луначарского, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвала на помощь сотрудников вневедомственной охраны.
Выяснилось, что 54-летний сын грозился убить мать.
Росгвардейцы задержали агрессивного сына. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее бывший муж-тиран грозился избить петрозаводчанку.
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