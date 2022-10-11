Жителю Карелии, ударившему в глаз свою знакомую, грозит до 8 лет лишения свободы

Молодой житель Костомукши неласково встретил гостью и попал под суд, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило сообщение от работников «Скорой помощи». Помощь потребовалась 23-летней девушке, местной жительнице, доставленной в больницу с травмой.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении. Как выяснили полицейские, потерпевшая была в гостях у подруги, где поссорилась с ее сожителем. В результате 23-летний подозреваемый ударил ее в глаз кулаком.

В настоящее время девушку госпитализировали в Петрозаводск. Эксперты признали нанесенную травму тяжким вредом здоровью.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 8 лет лишения свободы.