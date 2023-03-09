Жительница Эссойлы ответила Шандаловичу на вопрос про почту (ВИДЕО)

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Пряжинский район посетил почтовое отделение в Эссойле.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович проверил работу почтового отделения в одном из самых больших населенных пунктов Пряжинского района — поселке Эссойла.



Ранее местные жители обращались в Заксобрание с жалобами на график работы отделения. Летом прошлого года из-за нехватки кадров почта перешла на трехдневный режим, но уже с ноября вернулась на пятидневку. Все сотрудники — местные жители.



«Сейчас все хорошо. Я пришла, две девушки работают, на почте очереди нет», — заявила жительница поселка.



В ближайшие недели Шандалович планирует встретиться с руководителем карельского филиала Почты России Ириной Гореловой. Об этом спикер парламента рассказал на своей странице в социальной сети.



«Почтовое обслуживание — чувствительная тема для жителей карельской глубинки. Обсудим планы по развитию инфраструктуры почтовой связи в республике, модернизацию сельских отделений связи, вопросы кадрового обеспечения», — отметил председатель Заксобрания республики.