Жительница Карелии едва не лишилась денег, отложенных на лечение зубов и ремонт квартиры

В полицию о мошенничестве заявила 50-летняя жительница микрорайона Древлянка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Горожанка рассказала, что вечером, когда она отдыхала после работы, раздался телефонный звонок. Она не хотела поднимать трубку, но звонили очень долго и настойчиво, поэтому женщина ответила.

Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что со счета женщины списываются деньги. Он потребовал установить специальное приложение, что петрозаводчанка и сделала. Затем стали приходить коды в смс-сообщениях. Лже-работних банка сам диктовал их жительнице карельской столицы, что вызвало у нее доверие. Но как только она увидела смс-сообщение о переводе 98 тысяч рублей на посторонний счет, сразу прекратила разговор и отправилась в офис банка.

Всего на счете у заявительницы находилось более 500 тысяч рублей, Женщина призналась, что откладывала их на ремонт квартиры, а также на лечение зубов. Мошенники пытались похитить с ее счета 342 тысячи рублей, но смогли вывести только 98 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Ранее мошенники украли у студентки из Карелии 120 тысяч рублей, узнав ее кодовое слово.