Жительница Карелии исцарапала шею продавцу за порванную цепочку

Росгвардейцы в Сортавале задержали женщину, которая исцарапала шею продавцу и обвинила ее в том, что та порвала ей золотую цепочку, сообщили в ведомстве.

Ночью 31 октября в Сортавале на улице Дружбы народов в круглосуточном магазине одного из торговых холдингов росгвардейцы задержали 35-летняя жительницу посёлка Хелюля, которая исцарапала шею продавцу.

Пострадавшая пояснила, что у нее с клиенткой произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Задержанная также высказала претензии, обвинив работницу магазина в том, что та порвала ей золотую цепочку.

Для дальнейшего разбирательства нарушительница передана сотрудникам полиции.