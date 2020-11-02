Жительница Карелии исцарапала шею продавцу за порванную цепочку

Росгвардейцы в Сортавале задержали женщину, которая исцарапала шею продавцу и обвинила ее в том, что та порвала ей золотую цепочку, сообщили в ведомстве.
Ночью 31 октября в Сортавале на улице Дружбы народов в круглосуточном магазине одного из торговых холдингов росгвардейцы задержали 35-летняя жительницу посёлка Хелюля, которая исцарапала шею продавцу.
Пострадавшая пояснила, что у нее с клиенткой произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Задержанная также высказала претензии, обвинив работницу магазина в том, что та порвала ей золотую цепочку.
Для дальнейшего разбирательства нарушительница передана сотрудникам полиции.
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