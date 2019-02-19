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Новости. Общество
11:45, 19 Февраля 2019

Жительница Карелии из-за мошенников попала в санаторий, где ее никто не ждал

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Полиция Карелии призывает граждан быть осторожными при бронировании летних путёвок, пишет пресс-служба МВД республики.

В минувшем году в органы внутренних дел Карелии поступило несколько заявлений от граждан, пострадавших от действий мошенников при бронировании путёвок в один из санаториев Абхазии.

"В Интернете существуют "зеркальные" сайты популярных пансионатов, - сообщил начальник отделения по раскрытию мошенничеств, совершенных дистанционным способом, полиции Петрозаводска Вячеслав Соснин. - Зачастую на таких сайтах размещается информация о больших скидках и иных бонусах при раннем бронировании. Эти условия привлекают граждан, но когда они, заплатив деньги за путевку, приезжают к месту отдыха, то выясняется, что их там никто не ждет".

Так, жительница одного региона нашла сайт крымского пансионата "Волга" в Алуште. Её привлекли низкие цены, красивые фотографии номеров и территории. Кроме того, на сайте была информация о скидке в 30% при раннем бронировании. Женщина оплатила путёвки, а спустя время увидела группу в социальной сети, которую создали пострадавшие от действий мошенников. Там она узнала, что зашла на фейковый сайт пансионата. Полиция Карелии призывает граждан взять на вооружение эту информацию и ни в коем случае не пользоваться услугами, которые предлагаются на "липовых" сайтах..

Стражи порядка рекомендуют гражданам не спешить переводить денежные средства на неизвестные счета. Сперва необходимо проверить информацию о выбранном санатории, пансионате, отеле, узнать среднерыночную стоимость проживания. Помните: слишком низкая цена - повод для беспокойства. Перед покупкой стоит тщательно изучить отзывы и официальные группы в социальных сетях, обращая внимание на дату их создания.

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