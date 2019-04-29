Жительница Карелии лишилась более 340 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Женщина продиктовала номер карты и код из смс под натиском мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В четверг, 25 апреля, в полицию Кемского района обратилась 44-летняя горожанка и сообщила, что лишилась более 340 тысяч рублей после разговора с мошенниками.

Когда женщина находилась на работе, ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из банков. Она обратилась к жительнице Карелии по имени и отчеству и сообщила, что мошенники пытаются похитить с её счёта деньги.

Горожанка не поверила незнакомке и сказала, что сама обратится в банк, однако звонившая продолжила настаивать. Лже-сотрудница уверяла, что уже конец рабочего дня, а когда отделение банка закроется – деньги будет не вернуть.

После этого она переключила заявительницу на якобы сотрудника безопасности. Он попросил женщину продиктовать номер карты. Она отказалась, но впоследствии запаниковала под натиском незнакомца и продиктовала реквизиты, а также сообщила код, поступивший в смс.

Уже повесив трубку, она обнаружила, что все деньги с её счётов похищены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.