Жительница Карелии лишилась сбережений, пытаясь получить в соцсети подарок на свой день рождения

Мошенники обманули жительницу Сортавальского района, списав с ее карты 198 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась жительница Сортавалы, которой 27 декабря исполнилось 48 лет. В популярной социальной сети среди нескольких десятков сообщений с поздравлениями она обнаружила и специальный подарок.

Письмо, отправленное неизвестным, гласило: если женщина перейдёт по ссылке и пройдёт опрос, то ей начислят двойные бонусы от одного из банков. После этой "операции" в браузере открылось новое диалоговое окно. В нём жительница Сортавалы должна была ввести реквизиты своей банковской карты, в том числе секретные коды безопасности CVV2/CVC2. Как только именинница отправила личные сведения, неизвестные списали с её счёта все сбережения – 198 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее жительницы Карелии потеряли свыше миллиона рублей из-за "зеркальных кредитов".