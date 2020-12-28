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Жительницы Карелии потеряли свыше миллиона рублей из-за "зеркальных кредитов"

Новости. Общество
12:03, 29 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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"Зеркальный кредит" – очередная уловка мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В Костомукше 41-летняя жительница города ответила на звонок с незнакомого номера. Абонент представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету и пытаются оформить кредит. Мужчина убедил костомукшанку, что правильным действием в сложившихся обстоятельствах будет оформление "зеркального кредита". Так она якобы сможет заблокировать потерю сбережений.

В это же время ей позвонил мужчина, который представился полицейским, и подтвердил легитимность разговора с банковскими сотрудниками. Женщина быстро оформила онлайн-заявку и получила 665 тыс. рублей. После этого ее убедили обналичить кредит и перевести его на номера мобильных телефонов. Псевдосотрудники банка пояснили, что она размещает средства на безопасных счетах. Однако после завершения переводов с женщиной перестали выходить на связь.

В аналогичной ситуации оказалась 42-летняя жительница Медвежьегорского района. Женщина поверила злоумышленникам, которые от имени сотрудников банка убедили ее в необходимости оформления "зеркального кредита". Полмиллиона заемных рублей были обналичены и отправлены на неизвестный счет.

В обоих случаях только после завершения операций по переводу средств женщины поняли, что попались на уловку мошенников и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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mobikk
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