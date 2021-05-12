Алиментщице в Карелии, задолжавшей более миллиона рублей, грозит лишение свободы

В Питкяранте местная жительница рискует попасть за решетку из-за огромного долга по алиментам, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Питкярантского района находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в отношении местной жительницы на сумму 1 миллион 240 тысяч рублей.

Женщина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, доходы и имущество у нее отсутствуют. Она уже дважды отбывала наказание в виде обязательных работ, но алименты выплачивать так и не стала.

В итоге жительница Питкяранты стала фигурантом уголовного дела. Однако по повестке к приставу она не явилась, а при попытке принудительного привода стала мешать приставам выполнять свои обязанности. В итоге к её «заслугам» прибавился еще и административный протокол.

С таким положением вещей алиментщице грозит реальное лишение свободы.