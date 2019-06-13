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Новости. Общество
06:40, 13 Июня 2019

Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом

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От имени рыбаков и рыбачек села Ведлозера член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова обратилась к президенту с просьбой отрегулировать вопрос вылова рыбы в озерах Карелии сетями, что является традиционным промыслом для коренного сельского населения.

Жительница карельского села Ведлозеро Наталья Антонова, член Совета уполномоченных VIII съезда карелов, на своей странице в "ВКонтакте" сообщила, что написала о рыбе президенту Путину, а также предложила такую новость в группе КРОО "Союз карельского народа".

"Как многолетний член Союза карельского народа, ответственно уплачивающий членский годовой взнос, от имени рыбаков и рыбачек села Ведлозера обращаюсь к правлению организации и лично его новому руководителю Еремееву А.В. с просьбой заняться урегулированием вопроса вылова рыбы в нашем и других озерах Карелии сетями, что является традиционным промыслом для коренного, сельского населения. Это ведь ненормально, когда люди, десятилетиями проживающие на берегах озёр, не могут ловить для своего питания, а промышленники ловят. Местные рыбаки просто в отчаянии! Большего унижения для местного населения быть не может. Нас готово поддержать КРОО защиты прав граждан "Согласие". Необходима проработка темы, законодательная инициатива в Законодательное собрание Карелии, ну и терпение на многие месяцы вперёд, чтобы продвинуться в вопросе. Александр Васильевич, если Вы сумеете сдвинуть этот непростой вопрос, то не одна карельская семья будет вам признательна. Здесь вопрос никак ни в национальности, ни в происхождении, а элементарно, в соблюдении традиционного образа жизни и уважении людей. Местное население не вылавливает рыбу в промышленных масштабах, и никогда разумное рыболовство не влияло на объём рыбы в наших озёрах. Потреблять рыбу нам необходимо, это заложено веками. Passibo!"

Позже Наталья Антонова дописала, что обратилась также на прямую линию В.Путину (на 20.06)

"Уважаемый президент, гарант Конституции Владимир Владимирович! В большинстве озёр Карелии, в частности, в озере Ведлозеро, категорически запрещён лов рыбы сетями для местного населения, что является традиционным промыслом. Тем не менее, промышленникам лов разрешён. Может, отрегулировать вопрос современными средствами, без лова в оглядку, огромных штрафов и массового недовольства? Ведь мы живём в 21 веке. Квоты, лицензии, поддержка традиционного образа жизни? Местное население издавна ловит рыбу для собственного пропитания и никогда разумное рыболовство в Карелии не уменьшало объём рыбы в наших озёрах. Люди в отчаянии и, поверьте, уже в злости. Для сельчан это унижение. Посодействуйте, пожалуйста".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-13 07:19:46
С чего это вдруг эта бабёнка решила, что является представителем коренного населения ? Коренным населением Олонецкой губернии являются потомки новгородцев и не более того. Понавыдумывали всяких малых народностей. Зарубите себе на носу : вы все - вепсы, карелы, финны и прочие. Вы все - граждане Российской Федерации и не более того. Вы не особенные.
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