Жительница Карелии нашла в лесу череп и встретила змею (ФОТО)

В деревенских лесах жительница Карелии обнаружила удивительные находки.
Череп животного и змею обнаружила горожанка в лесах деревни Каскесручей. Находки были сфотографированы. Об этом информирует паблик «Любимая деревня. Каскесручей».
«Необычные находки в лесах Каскесручья», — гласит текст поста. Сообщается, что находки были обнаружены в конце мая.
Ранее сообщалось, что гадюка проползла по городу в Карелии.
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