Жительница Карелии нашла в лесу череп и встретила змею (ФОТО)

В деревенских лесах жительница Карелии обнаружила удивительные находки.

Череп животного и змею обнаружила горожанка в лесах деревни Каскесручей. Находки были сфотографированы. Об этом информирует паблик «Любимая деревня. Каскесручей».

«Необычные находки в лесах Каскесручья», — гласит текст поста. Сообщается, что находки были обнаружены в конце мая.

Ранее сообщалось, что гадюка проползла по городу в Карелии.