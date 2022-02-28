Жительница Карелии не смогла пройти мимо оставленной в подъезде детской коляски

В Беломорске 56-летняя женщина подозревается в краже коляски у соседей, сообщили в МВД Карелии.

В беломорскую полицию обратился жилец одного из многоквартирных домов города. Он сообщил, что неизвестный похитил принадлежащую ему детскую коляску. Мужчина пояснил, что коляска, незащищенная противокражным устройством, хранилась в подъезде. Предположений, кто мог ее взять, у беломорчанина не было.

Участковый выяснил детали произошедшего и установил, что к совершению противоправного деяния причастна 56-летняя местная жительница, проживающая в том же многоквартирном доме. В ходе обыска в квартире подозреваемой стражи порядка обнаружили и изъяли похищенное. По окончании всех следственных мероприятий коляска будет возвращена законному владельцу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Установлено, что фигурантка причастна к иным имущественным преступлениям, совершённым на территории города. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, украденную в торговом центре Петрозаводска одежду девушка вывезла в коляске с ребенком.