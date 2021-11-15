Украденную в торговом центре Петрозаводска одежду девушка вывезла в коляске с ребенком

Полиция Петрозаводска раскрыла очередную кражу одежды, совершенную в одном из торговых центров города — ее совершила 23-летняя девушка, ранее судимая за аналогичные преступления.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По версии полиции, подозревая пришла в магазин с коляской, в которой находился ребенок. Она взяла с полок юбки, блузки и платья на общую сумму 7 800 рублей, положила их в коляску и покинула торговую точку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Личность подозреваемой сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Петрозаводчанка дала признательные показания.

Фигурантке уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.