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Жительница Карелии несколько дней не могла выбраться из дома

Новости. Происшествия
15:26, 04 Июня 2020
фото: © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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Помощь спасателей потребовалась жителям двух населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 1 июня, пожилая жительница Сортавалы с внучкой не смогла попасть домой – входная дверь заблокировалась. 

В этот же день на улице Советской в поселке Хелюля женщина два дня не могла выйти из квартиры из-за поломки замка. 

Спустя два дня в опять же в Сортавале на улице Дружбы Народов  еще одной пенсионерке понадобилась помощь – женщина вышла на балкон, и дверь захлопнулась. 

Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.

Ранее малолетним жителям города бумажников в Карелии потребовалась помощь спасателей.

 

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