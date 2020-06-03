Жительница Карелии несколько дней не могла выбраться из дома

Помощь спасателей потребовалась жителям двух населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 1 июня, пожилая жительница Сортавалы с внучкой не смогла попасть домой – входная дверь заблокировалась.

В этот же день на улице Советской в поселке Хелюля женщина два дня не могла выйти из квартиры из-за поломки замка.

Спустя два дня в опять же в Сортавале на улице Дружбы Народов еще одной пенсионерке понадобилась помощь – женщина вышла на балкон, и дверь захлопнулась.

Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.

Ранее малолетним жителям города бумажников в Карелии потребовалась помощь спасателей.