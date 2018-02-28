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Новости. Происшествия
17:20, 28 Февраля 2018

Жительница Карелии незаконно зарегистрировала в квартире постороннюю женщину

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За фиктивную регистрацию квартирантки заведено уголовное дело.

По сообщению прокуратуры Карелии, заместитель прокурора Питкярантского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Питкяранты, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В ходе расследования установлено, что обвиняемая в декабре 2017 года за незначительную денежную сумму согласилась временно зарегистрировать в своей квартире ранее незнакомую ей россиянку, которой для трудоустройства необходима была регистрация в Питкярантском районе.

Она подала заявление в миграционный пункт отделения МВД России по Питкярантскому району и зарегистрировала женщину по месту пребывания на два месяца в собственном жилище. При этом квартирантка не намеревалась проживать по указанному адресу, а собственница квартиры – предоставлять жилое помещение для фактического пребывания.

Обвиняемой были нарушены положения ст. 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Миграционный орган лишен возможности осуществлять регистрационный учет гражданина по месту пребывания.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Питкярантского района для рассмотрения по существу.

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