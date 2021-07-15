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Жительница Карелии обчистила спящую в гостях собутыльницу, выкрав у нее ключи от дома

Новости. Криминал
09:34, 16 Июля 2021
фото: © freepik.com

В Олонце 27-летняя женщина обокрала свою приятельницу-пенсионерку, пока та спала в гостях, сообщили в МВД Карелии

В олонецкую полицию обратилась 65-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили из её квартиры деньги.

Полицейские установили, что к краже причастна знакомая пенсионерки – 27-летняя местная жительница. Женщина и пенсионерка неоднократно совместно распивали спиртные напитки. В одну из июльских ночей приятельницы встретились в гостях у общей подруги. По версии следствия, подозреваемая, воспользовавшись тем, что потерпевшая была сильно пьяна, завладела ключами от её жилища, проникла туда, похитила 11 тысяч рублей и скрылась.

Жительница Олонца призналась в содеянном. Она рассказала, что большую часть денег пенсионерки на личные нужды, добровольно вернула стражам порядка оставшуюся у неё тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Теперь фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее молодой человек в Карелии пропил ноутбук своего знакомого.

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