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Молодой человек в Карелии пропил ноутбук своего знакомого

Новости. Криминал
17:20, 15 Июля 2021
фото: © ЕРА/ERIK S. LESSER

После застолья житель Олонецкого района решил продолжить банкет, воспользовавшись ноутбуком хозяина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкому району обратился с заявлением о краже ноутбука мужчина. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, обстоятельства кражи и сбыта похищенного. За некоторое время до инцидента селянин пригласил в гости знакомых, мужчины распивали алкоголь. Проводив собутыльников, хозяин отлучился из дома, и в это время один из гостей вернулся и стащил ноутбук. Похищенный гаджет 21-летний подозреваемый продал, а деньги пропил.

Полицейские изъяли ноутбук и вернули его владельцу. Уголовное дело возбуждено по статье «кража».

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Комментарии

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кир
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Скучная, быдловатая жизнь людей, а другой не будет. Надоело.
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