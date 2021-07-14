Молодой человек в Карелии пропил ноутбук своего знакомого

После застолья житель Олонецкого района решил продолжить банкет, воспользовавшись ноутбуком хозяина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкому району обратился с заявлением о краже ноутбука мужчина. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, обстоятельства кражи и сбыта похищенного. За некоторое время до инцидента селянин пригласил в гости знакомых, мужчины распивали алкоголь. Проводив собутыльников, хозяин отлучился из дома, и в это время один из гостей вернулся и стащил ноутбук. Похищенный гаджет 21-летний подозреваемый продал, а деньги пропил.

Полицейские изъяли ноутбук и вернули его владельцу. Уголовное дело возбуждено по статье «кража».