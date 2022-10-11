Жительница Карелии украла полторы тысячи рублей и получила 1,5 года условного наказания

Женщина украла деньги со счета знакомой, а в суде утверждала, что потерпевшая перевела сумму в долг, сообщили в Кемском городском суде.

Дело о краже полутора тысяч рублей рассмотрели в Кемском городском суде. Местная жительница, будучи нетрезвой, перевела деньги на свой счет с помощью смс со счета знакомой, которая разрешила воспользоваться своим мобильным телефоном. После этого злоумышленница обналичила переведенный полторы тысячи рублей.

На судебном заседании женщина вину не признала, пояснив, что попросила у потерпевшей деньги в долг. Якобы та сама перевела средства на её счет, а на следующий день заявила о краже.

Оценив доказательства, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде условного срока на 1 год и 6 месяцев.