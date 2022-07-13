Жительница Карелии оформила кредит на своего знакомого без его ведома

Деньгами женщина тоже распорядилась сама, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с банковского счета.

Как было установлено, в октябре 2021 года знакомый женщины оставил свой мобильный телефон на ее кухне. Жительница Калевалы воспользовалась этим, сначала через банковское приложение оформив на него кредит в сумме 130 тысяч рублей, а затем через то же приложение переведя все деньги на свою карту.

Чужими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.