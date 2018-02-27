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Новости. Криминал
15:27, 27 Февраля 2018

Жительница Карелии оказала излишнее доверие гостю, отправив его в магазин

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В Костомукше мужчина снял деньги с чужой карты.

В полицию Костомукши обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о краже - со счета ее банковской карты исчезли 6000 рублей, сообщили в МВД Карелии. Полицейским заявительница рассказала, что накануне у нее были гости. В какой-то момент она дала свою карточку одному из них и отправила в магазин, чтобы пополнить опустевший стол. Однако женщина не была уверена, кто именно мог воспользоваться ее картой в личных целях.

Сотрудники уголовного розыска установили возможного подозреваемого. Им оказался 37-летний костомукшанин, который в вечер преступления был в числе приглашенных. Мужчина сознался, что именно он, улучив момент, взял карту и снял деньги, которые потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Фигурант обязуется возместить причиненный ущерб. 

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