Жительница Карелии отдала "ясновидящей" все деньги

В полицию Питкярантского района обратилась пенсионерка с заявлением о хищении денег, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка еще в прошлом месяце в соцсети обратила внимание на заманчивое предложение. Некая незрячая ведунья обещала избавление от напастей.

Завязалась переписка с целительницей и даже телефонные переговоры. Среди прочего, жительница Карелии приняла решение приобрести амулет, приносящий удачу.

Целительница сообщила, что предчувствует скорую беду с родственником заявительницы и пообещала помочь за деньги. Далее на протяжении нескольких недель пенсионерку просили через банкомат переводить на продиктованный счет суммы по 5, 8, 9 тысяч рублей.

Жительница Питкяранты перечислила свыше 97 000 рублей. Очередной звонок содержал просьбу вновь перевести 5 тысяч рублей. Женщина ответила, что у нее больше нет денег и негде занять. Звонки прекратились.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.