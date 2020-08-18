Жительница Карелии ответит перед судом за случайную находку

В полицию Прионежского района обратился 31-летний житель Заозерья, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина на улице потерял телефон, к которому была подключена функция удаленного доступа к банковскому счету. Через некоторое время он выяснил, что с карты пропали деньги.

Оперативники выяснили, что случайной находкой воспользовалась 19-летняя жительница Прионежья. Она перевела деньги на свой счет и потратила их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее заговорившаяся жительница Карелии "потеряла" деньги.