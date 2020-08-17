Заговорившаяся жительница Карелии "потеряла" деньги

В полицию Костомукши с заявлением о краже обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пришла к банкомату в торговом центре, чтобы снять деньги. Во время проведения операций с денежными средствами женщина она отвлеклась на разговор, забрала банковскую карту, а 12,4 тысячи рублей забыла.



Позже женщина вернулась к банкомату, но денег в нем уже не было.

Подозреваемым в краже оказался 33-летний житель Сегежи. Мужчина забрал чужие деньги и без промедлений покинул торговый центр.

Расследование по уголовному делу окончено.

Ранее "следопыты" из Карелии лишили жителя курортного городка более 700 тысяч рублей (ФОТО, ВИДЕО).