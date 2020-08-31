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Жительница Карелии поделилась впечатлениями перед выступлением на шоу "Голос"

Новости. Культура
16:08, 01 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Музей "Кижи"
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Бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу "Голос. 60+".

Ранее мы уже сообщали, что жительница Карелии Ирина Аникина участвует в новом сезоне проекта "Голос. 60+".

На "слепых прослушиваниях" популярного шоу замдиректора музея "Кижи" исполнит песню из кинофильма.

В ее репертуаре в основном эстрадные и классические произведения, сообщается в паблике музея-заповедника.

Всю жизнь мечтала попробовать спеть джаз. Любимые певицы – Лариса Долина и Лара Фабиан.

Участие в проекте "Голос", сказала Ирина  Аникина по телефону, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить. Испытать свой голос на масштабной сцене перед миллионной аудиторией.

"Кто повернется первым, того и выберу. Это и будет жребий. В целом ощущение, что лечу в космос", – рассказала замдиректора музея.

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