Жительница Карелии погасила долг, боясь остаться без крова

Женщина задолжала кредитной организации 317 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В качестве залога по кредиту была квартира должницы. Ее первоначальная стоимость превысила 1,4 млн рублей.

Судебный пристав вышла по адресу проживания должницы и арестовала квартиру.

Местная жительница осознала реальную возможность лишиться собственности и погасила всю задолженность.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее петрозаводчанин погасил долг ради отдыха за границей.