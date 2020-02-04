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Жительница Карелии погасила долг, боясь остаться без крова

Новости. Общество
10:13, 05 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Женщина задолжала кредитной организации 317 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В качестве залога по кредиту была квартира должницы. Ее первоначальная стоимость превысила 1,4 млн рублей. 

Судебный пристав вышла по адресу проживания должницы и арестовала квартиру.

Местная жительница осознала реальную возможность лишиться собственности и погасила всю задолженность.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее петрозаводчанин погасил долг ради отдыха за границей.

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