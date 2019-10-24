Жительница Карелии погасила долги ради сохранения машины

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Задолженность по кредитным платежам и расходам по оплате государственной пошлины превысил 340 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Было установлено, что должница работает и имеет в собственности автомобиль. В отношении собственности было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации. Постановление об обращении взыскания на заработную плату было направлено в бухгалтерию работодателя.
Женщина приехала в отдел судебных приставов на машине, которую незамедлительно арестовали. Ей было разъяснено, что по истечении десяти дней имущество будет передано на оценку, а затем и на реализацию.
Жительница Кондопожского района испугалась такой перспективы и погасила долг.
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